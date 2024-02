– Det er all grunn til å frykte at det kan bli en storkrig, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til NRK.

Listhaug sier autoritære regimer er på fremmarsj og sammenligner Russlands president Vladimir Putin med Hitler og Stalin. Hun krever opprustning og åpner for å bryte handlingsregelen for å øke investeringene i Forsvaret.

– Vi har gjort det når det gjelder Ukraina. Fremskrittspartiet støtter det helhjertet. Dette handler om vår sikkerhet, sier hun, og legger samtidig til at det ikke er noe som tyder på at det kan bli væpnet konflikt i Norge nå.

Venstre-leder Guri Melby mener også at situasjonsbildet tilsier at Forsvaret bør rustes opp og viser til et nytt trusselbilde med hybride trusler.

– Jeg vil at Støre skal være tydelig på hva hans vurdering av den konkrete trusselsituasjonen mot Norge er, sier hun.

Statsminister Jonas Gahr Støre slår tilbake mot retorikken og mener det er en uansvarlig måte å snakke på.

– Jeg synes disse utsagnene som sier at nærmest nå går det mot krig, det er det uansvarlig måte å snakke på. Vi har bestandig snakket om at vi må ha et troverdig forsvar, så vi kan forsvare oss, sier Støre til NRK, som legger til at Russland ikke virker «særlig lysten på en krig med Nato nå».