Det har vore diskusjonar rundt kva prisar som skal liggje til grunn for lakseskatten. Det nye prisrådet skal setje bindande prisar frå 1. juli neste år.

– Akkurat som Petroleumsprisrådet, meiner eg at prisrådet for havbruk vil vere ei god ordning både for selskapa og for fellesskapen, seier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Prisen som blir sett skal redusere moglegheita for skattemotiverte tilpassingar av prisen, og dermed gi rett skatt, skriv regjeringa i ei pressemelding.

Det er ei overgangsordning fram til 1. juli. Då skal selskapa sjølv fastsetje marknadsprisen som avgjer kor stor lakseskatten blir.

(©NPK)