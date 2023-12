– To av de involverte i ulykken er å betegne som kritisk skadd, mens en er alvorlig skadd, sier helsevesenets innsatsleder Hans Christian Jørgensen til NTB utenfor Oslofjordtunnelen søndag kveld.

Det var rundt klokken 19 at politiet mottok melding om at to personbiler hadde kollidert front mot front.

– Det er også barn involvert i ulykken, sier Jørgensen.

Tilstanden til barna er ikke kjent.

Flere har sett ulykken

Politiets innsatsleder Arvid Hermansen opplyser at ulykken skjedde et par kilometer inn i tunnelen fra Drøbak-siden.

– Årsaken er foreløpig ukjent, men det er flere som har sett ulykken. Vi jobber med vitneavhør. I tillegg har vi gode videobilder av hendelsen, sier Hermansen.

Han forteller videre at de er i en varslingsfase overfor de pårørende.

Tunnel stengt i flere timer

Oslofjordtunnelen var stengt i begge retninger i flere timer som følge av ulykken.

Ved midnatt meldte politiet at tunnelen igjen var åpen for trafikk.

Tunnelen er 7306 meter lang og er den klart lengste veitunnelen i Viken og går mellom Frogn og Asker. Det dypeste punktet i tunnelen er 134 meter under havet.