Grønt lys til forhandlinger om EU-medlemskap og en stor sekk med penger. Det er løftene EU har signalisert til Ukraina.

Planen var at dette skulle bankes igjennom på årets siste EU-toppmøte torsdag og fredag.

Men en reell nervøsitet har begynt å bre seg i Brussel foran toppmøtet.

For begge sakene krever enstemmighet. Nå står det 26 mot 1.

Urokkelig

Igjen er det EUs «enfant terrible» som sørger for spenningen.

Nei, nei, nei, sier Viktor Orban når det gjelder medlemskapsforhandlinger med Ukraina.

En åpen EU-dør skulle være en saftig gulrot for Ukraina – og samtidig en piskesnert til Russland. Selv om det er høyt opp og trolig veldig langt fram til et faktisk medlemskap, kunne det gitt ukrainerne et håp gjennom en ny, mistrøstig krigsvinter.

Men Ukraina «er ikke rede», har Orban, som regnes som Russlands beste venn i EU, slått fast igjen og igjen. Trass i tungt press fra blant andre EU-president Charles Michel og Frankrikes president Emmanuel Macron har han vært urokkelig.

Snarere har han klatret enda høyere opp i treet.

Blant annet har han fått nasjonalforsamlingen i Ungarn, der hans parti Fidesz har absolutt flertall, til å vedta en resolusjon som ikke gir ham lov til å si ja til Ukraina-forhandlinger.

– Svært, svært alvorlig

Spørsmålet er om han har klatret så høyt at det ikke er mulig å komme ned igjen. Uansett blir EU-toppmøtet en real test på hvor langt Ungarns vetorett strekker seg, skriver Euractiv.

Eksperter peker på at det Orban nå gjør, er svært alvorlig og kan føre til en eksistensiell krise for Ukraina.

– Det er alvorlig ikke bare for Ukraina, men for hele Europa. EUs troverdighet står på spill, sier forskningssjef Fredrik Löjdquist ved Stockholms senter for Øst-Europa-studier til Sveriges Radio.

– Men det som er enda mer alvorlig, er at det som står på spill, er vår evne til å sikre at Ukraina lykkes. Dersom vi ikke gjør det, vil Putin lykkes. Da står hele Europas framtid på spill, sier Löjdquist.

Søndag snakket Orban og Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj sammen i et knapt halvminutt i Buenos Aires under innsettelsen av Argentinas nye høyrepopulistiske president Javier Milei.

Hva de sa til hverandre, var søndag kveld ikke kjent.

Nei til budsjettstøtte

Også når det gjelder å kaste en livbøye til Ukraina på 50 milliarder euro i budsjettstøtte, drøyt 585 milliarder kroner, over fire år, sier Orban bastant nei.

På en pressekonferanse fredag slo EUs handelskommissær Valdis Dombrovskis fast at det haster med å få vedtatt pakken slik at utbetalingene kan starte tidlig neste år. Ukraina trenger sårt midlene for blant annet å kunne lønne lærere og sykepleiere.

– Ukraina står overfor en finansiell avgrunn neste år. Vi må leve opp til løftet om å støtte Ukraina så lenge det trengs, sa Dombrovskis.

Allerede i februar neste år kan det være slutt på pengene.

– Vi har ikke tid til noe spill om dette, sa Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock i forrige uke.

Tvil om strategi

I Brussel er det blitt spekulert i om Ungarn spiller høyt for å få EU til å frigjøre milliarder av euro i koronastøtte som er blitt holdt tilbake på grunn av manglende rettsreformer, i bytte mot et ja til budsjettpakken.

Men dette ble heftig avvist av regjeringens talsmann Zoltán Kovács i forrige uke. Og stadig flere EU-diplomater tviler på at det faktisk er Ungarns strategi.

Overfor NTB peker en EU-diplomat på det lett absurde i at det nettopp er Ungarn som stenger for Ukrainas EU-medlemskap. Under Orbans snart 14 år lange ledelse har landet beveget seg stadig mer i retning av et illiberalt demokrati. Hadde Ungarn søkt om EU-medlemskap i dag, ville de nok ha fått nei, sier diplomaten.

Dramatisk fall

For Ukraina gjør det ikke saken enklere at det amerikanske Senatet foreløpig har stanset president Joe Bidens foreslåtte hjelpepakke med nye bevilgninger om militær støtte til Ukraina.

En fersk studie fra Kiel Institute viser også at løftene om støtte til Ukraina, både økonomisk og militært, har falt med med 90 prosent på ett år.

– Våre tall bekrefter inntrykket av en mer tvilende holdning hos giverne de siste månedene, sier forskningssjef Christof Trebesch.