Bilder viser hvordan køer flere timer senere slanget seg rundt valglokaler i Moskva søndag, siste dag av valget, og to AFP-reportere meldte at køene var betydelig lengre enn tidligere på dagen.

Mange har også skrevet skjellsord og protester mot president Vladimir Putin og krigen i Ukraina på stemmesedlene. Telegram-kanalen OVD-info melder at 74 personer er pågrepet i 17 byer rundt om i landet.

Enken til den avdøde opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj, Julia Navalnaja, som er i eksil i Berlin, er blant dem som før valget oppfordret flest mulig til å protestere ved å møte opp presis klokka 12 søndag for å oversvømme valglokalene.

Hun oppfordret også folk til å skrive ordet Navalnyj på stemmesedlene eller eventuelt stemme på en av de andre kandidatene.

Hun deltok selv i protesten da hun stilte seg i kø sammen med rundt 2000 andre russere utenfor den russiske ambassaden i Berlin.

Hun ble møtt med jubel, blomster og omfavnelser, og Navalnyjs talskvinne Kira Jarmysj, som var med henne, postet bilder av henne i sosiale medier.

– Eneste måte å protestere på

Etter å ha avlagt stemme i valglokalet i Moskva der Navalnyj stemte tidligere, sa IT-arbeideren Aleksandr at han kom fordi det var en av de eneste måtene han kunne protestere på.

– Hadde jeg ikke gjort dette, hadde jeg følt meg som en feiging, sa 29-åringen.

Den 65 år gamle pensjonisten Natalja kom med sin 38 år gamle ingeniørvenn Elena for å avlegge en ødelagt stemme.

– Jeg kom for å si farvel til ham. Han er min helt, sa Natalja om Navalnyj.

Elena la til at dette var den eneste muligheten til å uttrykke sin mening.

Også i andre byer

Organisasjonen til Navalnyj meldte tidligere om protester mot valget i en rekke byer lenger øst i Russland da klokka ble 12 der.

Både i Vladivostok og andre byer i Sibir, som Novosibirsk, Omsk og Irkutsk, meldes det om folk som tok del i protesten der folk skulle oversvømme valglokalene presis klokka 12.

Hundrevis av mennesker stilte seg også i kø ved et valglokale før klokka 12 i Jekaterinburg i Uralfjellene.

Blant dem som kom for å stemme, var det også tilhengere av Putin. Dmitrij Sergienko, som stemte på Putin i Moskva, sa at han er fornøyd med alt og vil at alt skal fortsette som nå.

Ved ambassadene

Ved en rekke russiske ambassader i utlandet stilte mange russere også opp presis klokka 12.

Det gjaldt blant annet i Oslo, Stockholm, København, Helsingfors og Vilnius, og i Berlin der Navalnaja selv var å se i den lange køen av russere, mange av dem i eksil. I Paris sto flere tusen i kø i regnværet, og i Istanbul var køen 400 meter lang etter klokka 12.

Valeria, som kom fra Gävle til Stockholm for å vise sin motstand mot Putin og det russiske regimet, vil imidlertid ikke skrive inn Navalnyjs navn. Hun ville heller ha andre kandidater.

– Jeg husker fortsatt da han var høyreradikal, og nå lever han ikke lenger, sa hun og sier hun ennå ikke har bestemt seg for om hun skal ødelegge stemmeseddelen sin eller stemme på en av de andre kandidatene.

Sikret å vinne

Valget startet fredag og avsluttes når de siste valglokalene i Kaliningrad stenger søndag kveld. Putin er nærmest sikret å vinne etter at to krigsmotstandere ikke fikk lov å stille, og hans fremste motstander, Aleksej Navalnyj, er død i en fangeleir i Sibir.

Søndag formiddag ble det meldt at frammøtet var oppe i over 67,5 prosent, høyere enn ved forrige presidentvalg i 2018.

Allerede fredag ble det meldt om flere tilfeller av folk som helte maling eller grønt blekk i valgurner, fyrte av fyrverkeri i valglokaler og i ett tilfelle, kastet en molotovcocktail mot et valglokale i St. Petersburg.

Putin kom til makten nyttårsaften 1999. Når han som ventet blir gjenvalgt, kan han sitte som president fram til 2030, lenger enn Katarina den Store på 1700-tallet, som er den som har sittet med makten lengst i Russlands historie.