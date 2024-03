– Ut fra bevisbildet har politiet nå endret sakens status fra å være en undersøkelsessak til å gå over til etterforskning. To ansatte i Onrail AS har status som mistenkt. Dette er lokomotivfører på godstoget og en ansatt som har vært med å gjøre toget klart til avgang. Det er mistanke om brudd på straffeloven § 356, jf. § 355 uaktsom fremkalling av fare for allmennheten eller medvirkning til dette, skriver politiadvokat Anja Mathiesen i en pressemelding lørdag kveld.

– Politiet har avhørt begge de mistenkte. Det er ikke tatt ut siktelse mot noen av dem.