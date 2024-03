54 år gamle Huitfeldt etterfølger sin navnesøster Anniken Ramberg Krutnes.

Posten i Washington D.C. regnes internt i UD som den gjeveste ambassadørposten man kan oppnå, og det har ikke vært ukontroversielt at en tidligere politiker uten erfaring fra diplomatiet utnevnes til posten.

– I denne rollen har vi vektlagt politisk erfaring. Huitfeldt kjenner norsk utenrikspolitikk bedre enn de aller fleste fra både Storting og regjering. Hun kjenner også forsvarssektoren svært godt etter å ha ledet utenriks- og forsvarskomiteen gjennom åtte år. Hennes politiske erfaring er en stor fordel i jobben som ambassadør til DC, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

Ferdig på Stortinget fra tirsdag

Etter Grunnloven kan man ikke være stortingsrepresentant samtidig som man er ansatt i Utenriksdepartementet.

Huitfeldts meddelelse om at hun har fått en stilling i departementet, vil bli lest opp i salen i det første stortingsmøtet til uka, som er på tirsdag. Hennes vararepresentant vil da ta over hennes plass i Stortinget.

– Jeg ønsker Anniken Huitfeldt lykke til med viktige oppgaver for Norge i en svært krevende tid, sier stortingspresident Masud Gharahkhani til NRK.

Også Høyre-leder Erna Solberg ønsker Huitfeldt lykke til.

– Det er opp til regjeringen å utnevne de ambassadørene de mener er best egnet til de ulike jobbene, sier hun til NTB.

Ap-veteran

Huitfeldt måtte gå av som utenriksminister i oktober i fjor etter at ektemannen hadde handlet aksjer i flere børsnoterte selskaper mens hun var utenriksminister. Da hadde hun sittet i posten i drøyt to år.

5. mars vedtok Stortinget at hun skulle få kritikk for saken. Et mindretall i kontroll- og konstitusjonskomiteen ønsket å gi «sterk kritikk».

Hun var sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet fra 2002 til 2023 og har hatt en rekke verv i partiet og politikken. Som stortingsrepresentant har Huitfeldt sittet på Akershus-benken siden 2005.

Under Stoltenberg-regjeringen var hun barne- og likestillingsminister i 2008-2009, kulturminister i 2009–2012 og arbeidsminister i 2012–2013.