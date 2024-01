Det var totalt fire ansatte i Nordea og to i Nav ble pågrepet. Det samme ble to personer som omtales som låneagenter, skriver Finansavisen.

– Etter en grundig etterforskning har vi valgt å henlegge siktelsene for grov korrupsjon mot to av de ansatte i Nordea og to ansatte i Nav, sier politiadvokat Christian Stenberg i Oslo politidistrikt til avisen.

Alle fire ansatte i Nordea ble suspendert etter pågripelsene. Siden ble tre av dem avskjediget og en ble oppsagt. De gikk alle rettens vei, fordi de mente at de fortsatt skulle få beholde jobbene sine i banken.

To av de fire, en mann i 30-årene og en i 50-årene, har kommet til enighet gjennom forlik og trukket sine søksmål. En tredje ansatt fikk nylig medhold av Oslo tingrett at avskjedigelsen av ham var usaklig.