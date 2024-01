Det bekrefter klubben på sine nettsider torsdag ettermiddag.

– Mitt håp og min drøm er at vi fortsetter den utviklingen Lyngby er i gang med. Det er et veldig godt fundament her og en utrolig god kultur. Jeg er en vinnertype og er her for å skape historie, sier Hoseth.

43-åringen har sin første arbeidsdag i sin nye klubb på mandag. Neste serierunde spilles i midten av februar, da Nordsjælland står på motsatt banehalvdel. Før det venter en rekke treningskamper.

Nordmannen kommer fra trenerjobb i færøyske Klaksvik. Der har han hatt stor suksess. Han ledet blant annet klubben til tredje kvalifiseringsrunden i Champions League.

– Magne er en ung, sulten og utrolig målrettet trener. Vi ser på Magne som en utrolig god match i forhold til personlighet og ambisjoner. Vi tror at vi kan ta store skritt sammen, sier fotballsjef Nicas Kjeldsen.

Tipsbladet hevder at Lyngby betaler om lag 600.000 kroner for å hente Hoseth fra jobben på Færøyene.

Lyngby mistet nylig treneren Freyr Alexandersson til belgiske Kortrijk.

Hoseth har tidligere vært assistenttrener i Kristiansund.

Som spiller representerte han blant andre Molde, FC København, Vålerenga, Molde, Stabæk, Viking og Notodden.

Lyngby ligger på sjuendeplass i den danske superligaen etter 17 serieomganger.