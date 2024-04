– Hvert år opplever flere hundre båteiere tyveri fra eller av båt. En påhengsmotorer har ekstrem høy verdi, også i utlandet, og er blant favorittene til kjeltringene, sier Voll.

Ofte er det ifølge Voll, som er kommunikasjonssjef i Gjensidige, organiserte bander som står bak – og det meste av tyvegodset blir sendt ut av landet.

– Vi ser at tjuveriraidene går i bølger og at det ofte er organisert. Flere motorer kan forsvinne fra en havn, og noen dager senere skjer det samme i nærliggende båthavner, sier Voll, som påpeker at mange er veldig flinke til å sikre båten sin, men ikke alle.

– Det er dessverre mange båter som ligger mye for seg selv, ofte lenge og uten tilsyn, forklarer han om hvorfor båter og båtmotorer kan være lette mål for kriminelle.

Lokalt politi er ifølge Vest politidistrikt varsla om saka fra Vanylvsfjorden, og den skal følges opp. Det var en Suzuki 60 HK motor og en 50 HK Yamaha som forsvant.

Verdt å sikre

Båter er som kjent en kostbar hobby, og en liten skjærgårdsjeep med motor kan aleine koste flere hundre tusen kroner.

– Ofte er det bare en liten knute som skiller verdier for flere hundre tusen kroner fra å bli stjålet. Det nytter heller ikke å ha tatt båten på land på en usikret henger, som nesten skriker etter å bli kjørt vekk, sier Voll.

Tipsene hans for å sikre båten er særlig rettet mot vinterlagring, men kan også fungere ellers i året:

Merk motoren med Securmark. En merket motor er mindre attraktiv å stjele og lettere å finne og identifisere

Registrer båten i småbåtregisteret

Sikre båt og motor med vaier og hengelås

Monter FG-godkjente gjenfinningssystemer, både i båt og på litt mer kostbare utenbordsmotorer.

Båt og motor er ofte ekstra tyveriutsatt når de står på henger. Da står den bokstavelig talt klar for bortkjøring

Fjern løs bensintank, eller lås denne inne

Fjern viktig motordel eller monter skjult hovedbryter

Bruk helst båthavner som har etablert vakthold

Ha jevnlig tilsyn der du sjekker at fortøyninger og sikring av båten er ok.

Mange skader hittil i år

Gjensidige fører statistikk over båtskader som er meldt inn til dem. Totalt registrerte forsikringsselskapet 3100 meldinger om skader på fritidsbåter i 2023 med utbetalinger å på 170 millioner.

Grunnstøtinger, påkjørsler og tjuveri står for de fleste skadene på båt meldt Gjensidige.

I Møre og Romsdal har forsikringsselskapet registrert 170 skader blant båteiere i 2023 med utbetalinger på 9,5 millioner kroner. Snitterstatningen på disse skadene er 55.000 kroner.

Flest skader totalt ble registrert av båteiere i Ålesund, Molde og Herøy.

Hittil i år er det meldt inn svært mange båtskader til forsikringsselskapet, spesielt med tanke på at høgsesongen ikke har startet: