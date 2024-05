Stabil tilstand for såret nordmann i Afghanistan

Tilstanden er stabil for de sårede turistene, blant dem en nordmann, etter fredagens skyteangrep i Bamiyan i Afghanistan. Det opplyser et italienskdrevet sykehus i Kabul.

Seks mennesker, tre av dem spanjoler og de tre andre afghanere, ble drept i angrepet fredag. I tillegg ble sju eller åtte personer såret, blant dem fire utlendinger fra Norge, Litauen, Spania og Australia. Angrepet skjedde da gruppen var i Bamiyan, en fjellby rundt 180 kilometer fra hovedstaden Kabul.

Enda en drept israeler funnet på Gazastripen

Den israelske hæren har funnet og tatt hånd om liket av en 53 år gammel som ble drept under Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober i et veikryss nær en kibbutz. Angriperne fraktet liket til Gazastripen etter angrepet. Kunngjøringen kommer et døgn etter at den israelske hæren meldte om funn av tre lik på Gazastripen. De tre, Shani Louk (22), Amit Buskila (28) og Itzhak Gelerenter (56), ble drept i angrepet mot musikkfestivalen Supernova i Israel 7. oktober og angriperne tok med likene til Gazastripen.

Rundt 1200 mennesker ble drept i angrepet 7. oktober i fjor. I tillegg tok de Hamas-ledede angriperne rundt 250 gisler. Rundt halvparten av dem er senere løslatt. Israel mener rundt 100 personer fortsatt holdes fanget i Gaza, og at likene av 30 personer holdes tilbake.

Zelenskyj hevder Russland påføres store tap

Russland mister soldater og utstyr i stort omfang, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Zelenskyj hevder at hans styrker har fremgang i kampen for å slå tilbake den russiske angrepsbølgen. – Angriperne mister infanteri og utstyr. Det er et betydelig tap, sier han.

Lørdag hevdet Russland å ha tatt kontroll over nok en landsby i Kharkiv-regionen i Ukraina. Ukrainske styrker uttalte at hovedfokus nå er på «å hindre de russiske okkupantene fra å rykke videre fram». Ukraina har evakuert nesten 10.000 mennesker fra det nordøstlige grenseområdet i Kharkiv-regionen etter at Russland fredag i forrige uke innledet den nye offensiven.

Mann til Ullevål etter utforkjøring i Nord-Odal

En mann er fløyet i luftambulanse til Ullevål i Oslo etter en utforkjøring på riksvei 24 rett sør for Sand i Nord-Odal kommune natt til søndag.

Nødetatene fikk melding om ulykken, som politiet omtaler som alvorlig, klokken 3.22. Mannen skal ikke være livstruede skadet.

– Bilfører satt fastklemt etter utforkjøringen, men ble frigjort og er fløyet til sykehus. Han var da bevisst, sier operasjonsleder Atle Bernhoft Von Obstfelder i Innlandet politidistrikt.

Afghaner hoppet av i Norge under besøk med Taliban-delegasjon

En afghaner som kom til Norge for å delta på et dialogforum om Afghanistans fremtid, møtte ikke opp da delegasjonen skulle reise, melder VG.

Ifølge VG skriver flere afghanske medier at mannen har søkt asyl i Norge.

– En av representantene for sivilt samfunn i Afghanistan møtte ikke opp til avtalt tid for transport til flyplassen. Denne deltakeren er ikke en av dem med bånd til Taliban, skriver UDs pressetalsperson Mariken Bruusgaard Harbitz i en epost til VG.

To biler ødelagt i brann ved Ekebergskrenten i Oslo

En varebil og en personbil ble ødelagt i en brann i Ryenbergveien ved Ekebergskrenten i Oslo natt til søndag. En person er sett løpende fra stedet. Nødetatene fikk melding om brannen klokken 00.44. De to bilene som brant, sto parkert langs Ryenbergveien, der det er lovlig gateparkering.

Operasjonsleder Øyvind Schalla-Aasen forteller at de mistenker at brannen er påsatt.

– Første melder så en person som løp fra stedet like etter at brannen startet. Det er jo litt mistenkelig, sier operasjonslederen.

Hovland med ny sterk runde

Med en bogeyfri runde fem slag under par klatret Viktor Hovland rett inn i seierskampen før siste runde i det amerikanske PGA-mesterskapet i golf. Med birdie på tre av de fire siste hullene kunne han signere for en ny 66-runde, og med 13 slag under par er han på delt 4.-plass to slag bak ledende Collin Morikawa og Xander Schauffele.

Sahith Theegala er alene på 3.-plass ett slag bak tetduoen, ett foran Hovland, Shane Lowry og Bryson DeChambeau. Nordmannen kom til Louisville etter å ha gjort en ny trenerendring i jakten på fjorårsformen. Han har gjenopptatt samarbeidet med Joe Mayo, som hjalp ham til stor suksess i fjor.