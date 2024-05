Et panel skal nå ta en avgjørelse i saken, ifølge CNN.

Bakgrunnen er påstander om krigsforbrytelser i krigen på Gazastripen og i Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober. Det er aktor ved domstolen i Haag, Karim Khan, som har jobbet med arrestordrene.

Khan sier at han mener Israels statsminister Benjamin Netanyahu, forsvarsminister Yoav Gallant og de tre Hamas-lederne er ansvarlige for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten på Gazastripen og i Israel.

De tre Hamas-lederne som nevnes er Mohamed Deif, leder for Hamas' væpnede gren, og Ismail Haniyeh, som er den politiske lederen for bevegelsen, og Yahya Sinwar, Hamas' øverste leder på Gazastripen.

Sult og angrep

I en uttalelse sier Khan følgende om Israels krigføring:

– Virkningene av bruken av sult som en metode for krigføring, sammen med andre angrep og kollektiv avstraffelse mot sivilbefolkningen i Gaza er akutte, synlige og viden kjent. … De inkluderer underernæring, dehydrering, dyp lidelse og et økende antall dødsfall blant den palestinske befolkningen, deriblant spedbarn, andre barn og kvinner.

– Bevisene vi har samlet inn, inkludert intervjuer med overlevende og øyenvitner, verifisert video-, bilde,- og lydmateriale, satellittbilder og uttalelser fra de anklagede, viser at Israel har fratatt den sivile befolkningen i Gaza livsnødvendige ting, med viten og vilje, sier han videre.

Siden Hamas-angrepet 7. oktober har minst 35.562 palestinere blitt drept i israelske angrep på Gazastripen, ifølge helsemyndigheten i det palestinske territoriet.

Opplysningene om drepte er ikke bekreftet av uavhengige kilder, men anses for å være troverdige av FN og andre hjelpeorganisasjoner.

– Umenneskelige forhold

Når det gjelder Hamas-angrepet skriver Khan at han selv har sett ødeleggelsene fra angrepene, og den dype virkningen de har hatt, spesielt på de pårørende.

Han forteller om samtaler med israelske familier og beretninger om hvor vondt de har hatt det. Han beskriver angrepet som «kalkulert grusomhet»

– Mitt kontor mener det er rimelig grunn til å tro at Sinwar, Deif og Haniyeh er kriminelt ansvarlige for drapet på hundrevis av israelske sivile i angrep utført av Hamas, spesielt dens militære fløy, al-Qassam-brigadene, og andre væpnede grupper, sier Khan i en uttalelse.

– Det er også rimelig grunn til å tro at gisler tatt fra Israel har blitt holdt under umenneskelige forhold, og at noen har blitt utsatt for seksuell vold, inkludert voldtekt, mens de er blitt holdt i fangenskap.

Den internasjonale straffedomstolen har de siste tre årene etterforsket Israels handlinger i de okkuperte palestinske områdene, og senere også Hamas' operasjoner.

Netanyahu har ifølge BBC nylig kalt det en «skandale av historiske dimensjoner» at høytstående israelske ledere risikerte å havne på en arrestordre fra ICC.