Rektorer ved alle skolene i Ålesund fikk beskjeden i en e-post i starten av mai.

I e-posten skriver kommunalsjef Hildegunn Pedersen blant annet:

«Kommunedirektøren har etter ønske fra flere bestemt at det ikke flagges ved skolene i Ålesund under Pride i år. Det vil flagges på rådhuset og i sentrum. Ordfører er orientert om avgjørelsen.»

Pride-feiringen i Ålesund er fra 9.-16. juni.

Felles bestemmelse

Rektorer Sunnmørsposten har snakka med sier dette har vært tema på fellesmøte med rektorene i kommunen, og at også rektorkollegiet har ment at det er behov for felles bestemmelse.

Tidligere har det vært opp til den enkelte skole å bestemme om man skal heise regnbueflagget eller ikke. Av den grunn har noen valgt å flagge, mens andre ikke har gjort det.

Kommunalsjef Pedersen har så langt ikke hatt anledning til å kommentere saken tirsdag, og Sunnmørsposten vet derfor ikke hva som er begrunnelsen for avgjørelsen.

De siste årene har det flere steder vært hendelser med hærverk på Pride-flagg. Blant annet satte ungdommer fyr på flagget på Åse skole i Ålesund for et år siden.

