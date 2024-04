Resultatet av meklingen ligger innenfor rammen i frontfaget, med en samlet lønnsvekst på 5,2 prosent.

– Nå er vi glade for å ha kommet til enighet. Det har vært intense og krevende døgn, og vi er fornøyd med å ha landet en avtale begge parter kunne signere. Nå unngår vi en storstreik i norske butikker og virksomheter. Våre medlemmer selger viktige varer og tjenester som betyr mye for folks hverdag, sier Virke-sjef Bernt G. Apeland.

Handel og Kontor Norge trekker fram at de gikk inn i forhandlingene med viktige krav om å ramme inn søndag som annerledesdagen.

– Dette har vi nå fått gjennomslag for med et tillegg for søndagsarbeid. Sammen med planer for en ambisiøs kompetansereform for handels- og tjenestenæringen er dette oppgjøret et godt resultat, skriver de i en pressemelding.

Det er også enighet mellom Virke og Negotia og Parat i meklingen om Funksjonæravtalene og tilhørende avtaler.

Dersom partene ikke hadde blitt enige, hadde Parat varslet at blant annet Byggmakker, XL-Bygg, Løvenskiold/Maxbo, Montér, Gustav Pedersen og Optimera vile bli rammet av streik. HK Norge varslet på sin side at de kom til å ta ut sine medlemmer hos Travel Retail Norway på flyplassene i Oslo, Bergen og Trondheim. Dermed ville taxfreesalget kunne blitt stengt på disse flyplassene.