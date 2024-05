– Vi vet med sikkerhet at det er to døde, skriver Kharkivs ordfører Igor Terekhov på Telegram.

Angrepet skal ha rammet en stor bygg- og jernvarehandel, et såkalt hypermarked, og utløst en stor brann.

– Per nå vet vi at over 200 personer kan ha vært inne i hypermarkedet, skriver president Volodymyr Zelenskyj på Telegram senere lørdag.

Fylkesguvernør Oleh Synegubov i Kharkiv sier det var to presisjonsstyrte russiske bomber som traff byggevarehandelen.

– En brann brøt ut over 15.000 kvadratmeter, sier han.

Videoer som øyevitner har lagt ut i sosiale medier, viser en stor søyle med svart røyk som stiger opp fra Episentr-forretningen, som ligger i et næringsområde.

– Vi har et stort antall savnede. Det er mange sårede, sier Terekhov på Telegram.

– Tilsynelatende var angrepet mot en kjøpesenter der det var mange mennesker, dette er ren terror, fortsetter ordføreren.

Byen Kharkiv er Ukrainas nest største og angripes jevnlig av russiske raketter. Torsdag ble sju mennesker drept i angrep mot byen, ifølge lokale myndigheter.

Russland innledet en bakkeoffensiv i det nordøstlige Kharkiv fylke 10. mai. Ukrainske myndigheter hevdet fredag at de hadde klart å stanse de russiske styrkens framgang.