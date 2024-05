Det kan bli flyplass-streik

NHO Luftfart og Fellesforbundet kom ikke til enighet innen fristen i meklingen i Flyoverenskomsten ved midnatt og har fortsatt meklingen utover natten. Om det ikke blir en avtale, går til sammen 447 medlemmer i Fellesforbundet ut i streik ved Oslo lufthavn Gardermoen og Bergen lufthavn Flesland.

Streiken i staten utvides

I dag er 3529 statsansatte i streik etter at Akademikerne og Unio ikke kom til enighet med staten i meklingen. En rekke etater og virksomheter omfattes – blant annet politiet, flere departementer, Skatteetaten, høyskoler og universiteter.

Felles norsk-irsk-spansk pressekonferanse

Klokken 8 er det felles norsk-irsk-spansk pressekonferanse på Spanias EU-delegasjon i Brussel. Tema er de tre landenes nylige anerkjennelse av staten Palestina. Norge, Irland og Spania varsler at deres anerkjennelse formelt skjer i morgen, 28. mai. Norge anser den palestinske staten for å inkludere hele Vestbredden og Gazastripen, og med Øst-Jerusalem som hovedstad.

Nordisk Michelin lanseres i Helsingfors

I dag skal de nordiske Michelin-stjernene deles ut. Kåringen omfatter restauranter i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Til sammen har nå 20 norske restauranter fått tildelt Michelin-stjerner, etter at seks ny fikk stjerne i fjor. I tillegg vil det kåres grønne stjerner for bærekraftig gastronomy.

Folketingets formann besøker Stortinget

Formannen for det danske Folketinget, Søren Gade, kommer i dag på offisielt besøk på Stortinget. Det er stortingspresident Masud Gharahkhani som har invitert Folketingets formann. Under besøket skal Gade møte blant andre statsminister Jonas Gahr Støre og medlemmer av Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Det blir også et besøk på Nasjonalbiblioteket for å se utstillingen om «Landslovsjubileet».

Ingrid Bjørnov mottar St. Olavs Orden

Kong Harald har utnevnt Ingrid Bjørnov til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hennes fremragende musikalske virke. Bjørnov får dekorasjonen overrakt ved et arrangement på Chat Noir i Oslo i dag. 60 år gamle Bjørnov startet artistkarrieren tidlig i duoen Dollie sammen med Benedicte Adrian, og har gått videre til en karriere som soloartist, komponist og forfatter.

Norway Chess: Carlsen møter VM-mesteren

I dag starter Norway Chess i Stavanger. Magnus Carlsen møter verdensmester Ding Liren (Kina) i første parti. Øvrige spillere i turneringen er Praggnanandhaa Rameshbabu (India), Alireza Firouzja (Iran), Fabiano Caruana (USA) og Hikaru Nakamura (USA). Turneringen varer fram til 7. juni.