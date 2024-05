De siste dagene har landet sett mot Ålesund, etter at det tidligere i uka ble gjort klart at skolene i kommunen får forbud mot å heise flagget som både kalles pride- og regnbueflagget.

Kommunedirektør Hasseldal fortalte at bakgrunnen for avgjørelsen var at han fikk en henvendelse fra rektorene på barne- og ungdomsskolene.

Fram til nå har de hatt selv kunnet velge om de ønsket å flagge, men skolelederne ønsket nå en felles tilnærming - og det var at de ikke skulle flagge.

– Det er fordi det fram til nå har vært mye uro om dette, man opplever det som vanskelig å si nei som rektor. Man opplever en foreldregruppe som er splitta, så splitta at det skaper uoverenstemmelse - og også foreldre som nekter å ha barna i skolen når denne markeringen pågår. Da lytter jeg til fagfolket, til rektorene som har skoen på. De vil det beste for barna og ønsker å jobbe med inkludering å mangfold. Jeg lyttet til det, og sa at da flagger vi ikke i år.

Hasseldal fortalte at alle rektorene på barneskolene ønsket å ikke ha flagget, mens det var mer splitta på ungdomsskolene.

Helt uenig

Varaordfører Molvær, som også er initiativtaker til Pride-markeringer i Ålesund, sa hun var helt uenig i avgjørelsen som har blitt tatt.

– Dette handler for meg om at vi skal skape en skole som er trygg for alle barna som vokser opp i Ålesund. Er man usikker på seg selv, så er det at skolen nekter å flagge kanskje enda verre. At vi skal sende et sånt signal, blir helt feil for meg. Barna skal vokse opp på skolen og bli en del av samfunnet, og når vi ser at homo er et av de mest brukte skjellsordene, både på skolen men også blant voksne, sier det noe om holdningene som er i samfunnet. Vi må ta et oppgjør, og må tørre å være modige og heise flagget, repliserte Molvær.

Hun viste videre til at det faktisk er en del motstand mot dette blant rektorene i Ålesund.

Hasseldal viste igjen til uro blant foreldregruppa, og om man virkelig trenger flagget til å jobbe med inkludering.

– Man gir etter for de foreldrene der ute som har mangel på kunnskap, som kanskje har fordommer og som forfekter noe annet enn felleskap og frihet, og det synes jeg er synd, sa Anette Trettebergstuen, stortingspolitiker for Arbeiderpartiet og tidligere statsråd for kultur- og likestilling, om flaggnekten.

Deretter starta en debatt om hva flagget egentlig symboliserer.

Saka skal etter hvert opp til politisk behandling i kommunestyret i Ålesund.