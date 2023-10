Gratis straum gir baksmell på nettleiga

Den siste tida har vi fleire gonger sett minusprisar på straum, dette i tillegg til at dei jamt over låge prisane fører til at mange vel å bruke mykje straum samtidig på dei billigaste tidspunkta. Men pengane spart på straum, kan fort bli slukt av auka nettleigerekning.