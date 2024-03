Mannen publiserte en melding på Facebook i mai i fjor. Meldingen ble tolket som en trussel om angrep på Stortinget, skriver NRK.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ble tipset om meldingen, og dagen etter ble mannen pågrepet i nærheten av boligen sin i Sandefjord.

Meldingen mannen hadde publisert lød: «Går live med gat på Stortinget 25. mai.».

– PST var kjent med at uttrykket «gat» var et slanguttrykk for skytevåpen, og tolket innlegget som en mulig trussel om angrep på Stortinget, heter det i dommen fra Vestfold tingrett.

Under rettssaken forklarte mannen at han kom i skade for å trykke «g» i stedet for «h», slik at meningsinnholdet ble et annet.

Tingretten har funnet mannen skyldig i angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet og også dømt ham for ha skjelt ut politiet under pågripelsen.

34-åringen er kjent med dommen. Han er uenig at han utgjorde noen trussel mot Stortinget.

Mannens forsvarer, advokat Geir Jesinsky, sier at dommen trolig blir anket.