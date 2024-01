– Ingen har jobbet mer for å få til fred og demokrati i Europa og verden det siste året enn Jens Stoltenberg. Derfor er det helt naturlig at Venstre foreslår at han får fredsprisen i år, sier Raja til VG.

Venstres 2. nestleder understreker hvor hardt Stoltenberg har jobbet for et opphold i krigen i Ukraina.

– Utenfor Ukrainas grenser er det ingen som har jobbet mer for det enn ham, gjennom kløkt, logikk og følelser – og aldri går trøtt. Han jobber utrettelig for fred for Ukraina og er den utenfor Ukraina som har vært og er den viktigste kraften for fred. Jeg blir så stolt av å være norsk når jeg ser Stoltenberg på verdensscenen, sier Raja.