47 år gamle Navalnyj døde 16. februar i en fangeleir i Sibir.

Russiske myndigheter hevder at opposisjonspolitikeren døde av naturlige årsaker, mens familien og vestlige ledere har rettet en anklagende pekefinger mot president Vladimir Putin og russiske myndigheter.

Navalnyj var kristen, og rett før klokken 12 fredag ble kisten hans båret inn i en ortodoks kirke i bydelen Marjino sørøst i Moskva.

Bak politiets sperringer applauderte frammøtte, og noen ropte Navalnyjs navn.

– Du var ikke redd, det er ikke vi heller, var det en som ropte.

Åpen kiste

Et bilde inne fra kirken viser den åpne kisten der Navalnyj ligger dekket av røde og hvite blomster. Ved siden av sitter moren Ljudmila Navalnaja, som holder et tent lys.

Navalnyjs far Anatolij var også til stede i kirken, men det var uklart hvilke andre familiemedlemmer som var i kirken.

Navalnyjs enke Julia Navalnaja var onsdag i Strasbourg i Frankrike, mens datteren hans er student ved Stanford-universitetet i USA.

Hvor Navalnyjs sønn Zakhar befinner seg, er ikke kjent.

Liten kirkegård

En snau time etter at kisten ble båret inn i kirken, var det hele over og kisten ble båret ut igjen og plassert i en bårebil.

Et kvarter senere ble det meldt at kisten var ankommet den lille Borisovskoje-kirkegården. Der var en grav gjort i stand like innenfor åpningen, og en rekke store kranser var plassert rundt graven.

Store politistyrker hadde på forhånd opprettet sperringer rundt kirken og kirkegården, og tusenvis av mennesker hadde tatt oppstilling bak sperringene, mange med blomster i hendene.

Diplomater

Blant de frammøtte var også ambassadørene fra USA, Tyskland og Frankrike, samt diplomater fra en rekke andre land.

Utenriksdepartementet opplyser at også Norges ambassadør Robert Kvile skulle delta i en markering i forbindelse med begravelsen, men det er ikke kjent om han var til stede utenfor kirken.

Julia Navalnaja fryktet på forhånd uro og arrestasjoner under begravelsen, men det er ikke meldt om sammenstøt eller pågripelser.

Hundrevis av mennesker er de siste ukene pågrepet fordi de har hyllet Navalnyj ved å legge ned blomster ved minnesmerker.