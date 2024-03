Et medisinsk evakueringsfly fra Norge landet fredag i Langkawi i Malaysia, der kong Harald er innlagt på sykehus med en infeksjon.

Ifølge Aftenposten hadde flyet med seg dobbel bemanning, og kunne dermed ha tatt av for å reise tilbake til Norge i løpet av kort tid.

Fredag ble det opplyst at kongen vil være på sykehuset i noen dager til for behandling og ro, før hjemreise. Dermed må flyet og crewet bli på Langkawi.

Til avisen opplyser Forsvaret at de må komme tilbake til spørsmål om hvor mye dette vil koste og hvem som må betale for det. Også Slottet er knappe med kommentarer om hvem som skal betale for evakueringen av kongen. i en epost svarer de at kongens utgifter til den private ferien dekkes av kongen.

– Kongens utgifter til medisinsk akuttbehandling omfattes av reiseforsikring, skriver de videre.