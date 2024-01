Det opplyser familiens bistandsadvokat Cecilie Wallevik i en epost lørdag formiddag.

Kvinnens navn og bilde blir frigitt i samråd med de pårørende.

– Vi ønsker at Tina ikke blir glemt. Hun var uendelig høyt elsket av mange, skriver familien i en uttalelse gjennom Wallevik.

Erkjenner straffskyld

Politiet mener kvinnen ble drept i sitt eget hjem natt til søndag 7. februar. De mener at kvinnen deretter ble fraktet i en bil til et industriområde på Blomøy. Der ble bilen antent, og senere ble kvinnens levninger funnet i bilens bagasjerom.

Kvinnens tidligere samboer, en mann på 33 år, har erkjent straffskyld og er siktet for drapet. Han har vært tydelig gjennom sin forsvarer Jørgen Riple at det ikke var meningen å drepe kvinnen. Mannen har ifølge Riple forklart at det var en situasjon som kom ut av kontroll.

Den drapssiktede mannen ble mandag varetektsfengslet i fire uker.

Hadde voldsalarm

33-åringen hadde fire tidligere anmeldelser fra den nå avdøde kvinnen i perioden 2010 til 2023. Alle anmeldelsene gjaldt vold.

Den siste anmeldelsen kom i juni 2023 og gjaldt tvang og trusler med kniv. Det ble utstedt et besøksforbud for mannen som varte fra juni til september, men saken ble henlagt i oktober.

– Etter at besøksforbudet endte i september, fikk kvinnen utlevert en voldsalarm. Denne var aktiv under drapet, men ble aldri utløst, opplyste politiadvokat Eli Valheim i Vest politidistrikt til NTB tidligere denne uka.

Håper på endring i samfunnet

Familien sier de uttrykker støtte til alle som er eller har vært i samme situasjon som Tina Milena Solberg. De håper at drapssaken kan bidra til et større vern for voldsutsatte.

– Vi håper at det meningsløse som har skjedd, kan være med på å rette et sterkere fokus på å verne voldsutsatte. Det må skje en endring i samfunnet, barnevern og rettsvesenet. Vi vil samtidig takke for all støtte og omtanke som vår familie har mottatt, skriver familien i uttalelsen via bistandsadvokaten.