Politiet orienterer om drapsetterforskning i Bergen

En mann i 30-årene er siktet for drap etter at en mann i går kveld kveld ble funnet med stikkskader utenfor en bolig i Bergen. Den døde er ikke identifisert, og pårørende er derfor ikke varslet. Han skal etter planen obduseres i dag, og politiet vil tidligst klokka 12 komme med en oppdatering om saken. Så langt i år har politiet her i landet satt i gang etterforskning av totalt seks drapssaker med i alt sju ofre.

Dom om gruveavfall i Førdefjorden

I dag er det ventet dom i saken der staten er saksøkt av Naturvernforbundet og Natur og Ungdom for tillatelsen til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden. Nordic Mining, som planlegger gruvedrift i fjellet, har fått lov til å deponere 170 millioner tonn avfall i fjorden.

Fengselsdirektør vitner i Breivik-saken

I dag er det tredje dag i behandlingen av terrordømte Anders Behring Breiviks søksmål mot staten. Fengselsdirektør Eirik Bergstedt ved Ringerike fengsel inntar vitneboksen. Det samme skal fengselsinspektør Dag Andersen og flere andre ledere i fengselet. I tillegg blir det befaring på Breiviks celle bak lukkede dører.

I dag testes Nødvarsel

Nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele landet skal testes i dag. Det betyr blant annet at mobilen din kommer til å ule og vibrere. Det er politiet som sender ut test av Nødvarsel på mobil, mens Sivilforsvaret tester tyfonene med signalet «Viktig melding – søk informasjon». Varslingsprøven gjøres over hele landet, rundt klokken 12.

Gaza-møte i Sikkerhetsrådet

FNs sikkerhetsråd møtes for å diskutere situasjonen i Gaza. Møtet starter klokka 21 norsk tid og går for lukkede dører. I dag skal også WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus holde pressekonferanse om globale helseutfordringer, med hovedvekt på den kritiske situasjonen på Gazastripen.

Avkast i håndball-EM

Når Frankrike og Nord-Makedonia barker sammen klokken 18 i kveld, er håndball-EM for menn offisielt i gang. Europamesterskapet arrangeres i år i Tyskland. I kveldens andre kamp klokken 20.45 møter vertsnasjonen Tyskland Sveits. Norge skal til pers i morgen, når landslagsherrene møter Polen.