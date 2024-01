I ei undersøking Nkom fekk utført i haust, svara éin av fire at dei har vore utsette for digital svindel eller identitetstjuveri.

Leiar i nasjonal ekspertgruppe mot digital svindel og seniorrådgjevar i Nkom, Johannes Vallesverd, meiner dette er alvorlege tal, og at det er naudsynt med fleire tiltak.

– Både dei menneskelege og samfunnsmessige konsekvensane av svindel er omfattande. Det er svært viktig at befolkninga har tillit til elektronisk kommunikasjon, og eit aukande antal svindelforsøk er ein trussel mot det, seier Vallesverd i ei pressemelding.

Førre veke sende Nkom brev til Telia, Telenor og Ice, der dei mellom anna blir bedne om å styrke koordineringsarbeidet ytterlegare, for å få stoppa svindlarane.

– Vi må auke «grensekontrollen» med samtaler med manipulerte nummer frå utlandet. Difor ber vi no Telenor, Telia og Ice om å intensivere arbeidet, og etablere felles løysningar som kan avgrense moglegheita for at norske mobilnummer kan bli utnytta i spoofing, seier Vallesverd.

Han opplyser om at mykje av den digitale svindelen skjer over tradisjonelle kanalar som tale og SMS, men at Nkom ventar eit endå sterkare innslag av svindel gjennom bruk av kunstig intelligens.

