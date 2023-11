Mens myndighetene ruster seg for et mulig utbrudd sørvest for hovedstaden Reykjavik, møtte statsminister Katrin Jakobsdottir pressen.

– Intet land er bedre forberedt på naturkatastrofer enn Island, sier hun.

De nesten 4000 innbyggerne i havnebyen Grindavik rundt 4 mil unna ble evakuert 10. november. Bakteppet var magmabevegelsene under jordskorpen som har utløst hundrevis av jordskjelv. Skjelvene er et varsel om at et vulkanutbrudd kan være nær forestående.

Siden har flere tusen små skjelv rystet området på Reykjanes-halvøya, og flere hus har blitt skadd.

Lang erfaring

Islands meteorologiske kontor sier det er en «betydelig sannsynlighet» for et utbrudd langs den 15 kilometer lange magmatunnelen. Det mest sannsynlige stedet for et utbrudd ligger nord for Grindavik.

– Vi har lang erfaring med å håndtere vulkanutbrudd. Vi vet at det ikke nødvendigvis er fornuftig å bygge for eksempel forsvarsanlegg når du har en såpass stor usikkerhet der et utbrudd kan skje, fortsetter hun.

Fram til 2021 hadde ikke Reykjanes-halvøya opplevd noe utbrudd på 800 år. Siden har det vært tre utbrudd – alle i avsidesliggende, ubebodde områder. Vulkaneksperter mener dette kan være starten på en ny æra med vulkansk aktivitet i området.

Fem minutter

Det gjør at innbyggerne kan måtte belage seg på at de ikke får vende hjem med det første. De evakuerte har fått tillatelse til å dra hjem i fem minutter hver for å hente verdigjenstander og kjæledyr.

Men sivilforsvaret sier at selv om det ikke skjer noe utbrudd, vil det trolig ta flere måneder før området blir trygt igjen.

– Vår viktigste prioritet er egentlig å ta hånd om disse menneskene, sier Jakobsdottir.

– Vi vil sikre at de har skikkelige lønninger og finne passende boliger til dem i de neste ukene eller månedene, fortsetter statsministeren.

Neppe askesky i sikte

Regjeringen har lagt fram et lovforslag for nasjonalforsamlingen som vil sikre at innbyggerne får lønn de neste tre månedene.

Island har 33 aktive vulkansystemer, det høyeste antallet i Europa.

Grindavik ligger i nærheten av både Keflavik-flyplassen. Men forskere mener et nytt utbrudd trolig vil produsere lava, men ikke noen askesky.

Turistmagneten Den blå lagune ligger heller ikke langt unna Grindavik og er stengt i alle fall ut november på grunn av faren for vulkanutbrudd.