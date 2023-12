– Han er godt voksen nå, men i god form. Han er sunn og frisk, sier biolog Helene Axelsen til Fædrelandsvennen.

I naturen blir sjimpanser mellom 15 og 25 år i snitt, mens de i Dyreparken, med godt helsestell, kan bli nærmere 60 år, skriver avisen.

Axelsen forteller at hun og kollegene håper på at Julius skal bli far igjen.

– På sikt håper vi det. Han er en av de få vest-afrikanske sjimpansene. Vi håper han skal få møte en av samme art. Det er ikke mange av dem, de er kritisk truet i naturen. Dette gjør ham spesielt verdifull i bevaringsprogrammet, forteller hun.

Ble avvist

Julius ble født 26. desember 1979, og har hele livet vært kjendis. Han vokste opp hos familien Moseid og familien Glad etter å ha blitt avvist av moren sin, bare seks uker gammel.

I voksen alder slet Julius med å finne sin plass blant resten av sjimpansene. Først i 2006, da den daværende lederen for sjimpanseflokken døde, ble Julius igjen integrert i flokken.

Sjimpansen ble akseptert som flokkens leder, noe han fortsatt er i dag.

TV, musikk og narkotikadrama

Da NRK sendte en serie om Julius på barne-TV i 1981, økte interessen for sjimpansen kraftig.

To år senere skrev visesanger og hele Norges «Kaptein Sabeltann» Terje Formoe sangen «Her kommer Julius som alle vil se». En låt som fortsatt virker populær. I skrivende stund har låten over 6,7 millioner avspillinger bare på Spotify.

Men alt har ikke bare vært fryd og gammen for kjendisapen.

I februar 2019 ble Julius alvorlig syk etter å ha drukket av en plastflaske med amfetamin som ble kastet inn til ham i dyreparken.

Sjimpansen gikk inn i en psykoselignende tilstand der han blant annet påførte seg selv alvorlige bittskader i armen. Etter å ha fått behandling for amfetamininntaket, kom han etter hvert utenfor livsfare.

En 44 år gammel mann som ble siktet i saken, erkjente i avhør å ha forgiftet Julius.