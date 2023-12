Hundens høyt utviklede hørsel- og luktesans gjør at den opplever fyrverkeri og høye smell mye sterkere enn oss. Sterke lysglimt er også skremmende.

– De fleste observante hundeeiere vil vite om de har en hund som er lydfølsom. Har du en hund som reagerer på skudd og tordenvær, vil den mest sannsynlig også reagere på fyrverkeri, skriver Norsk Kennel Klub i en pressemelding.

Tegn på redsel hos hunden er skjelving, krypende adferd, og forsøk på å gjemme seg i kroker og under møbler. Den vil ikke spise, er vanskelig å avlede, og gir et generelt inntrykk av å være ubekvem.

– Men selv om du har en hund som tåler fyrverkeri ganske godt, skal man tenke forebyggende. Ikke ta sjanser, og ikke tro at din hund tåler alt, skriver Norsk Kennel Klub.

Nyttårstips til hundeeier:

Luft alltid hunden i bånd i dagene rundt nyttårsaften.

Merk hundens halsbånd med telefonnummer.

På nyttårsaften: Luft hunden godt på dagtid, og sørg for at den har det trygt og godt innendørs, og gjerne lydtett, når raketter skytes opp.

Sett på radio/musikk i rommet hvor hunden oppholder seg, og skrem gjerne mot lysglimt utenfra.

Ta aldri med hunden ut når det skytes opp fyrverkeri. Selv om hunden ikke er redd i dag, er det lite som skal til før den blir skremt.

Har du selskap og mye folk i huset, pass på at ikke hunden smetter ut ved et uhell.

Ikke forlat hunden alene hjemme på nyttårsaften.

Har du en hund som er alvorlig påkjent, vurder om det er mulig å la den være et annet sted på nyttårsaften enn i bynære strøk. Mange landlig beliggende hundepensjonater tar imot hunder på nyttårsopphold.

Du kan også diskutere problemet i forkant med din veterinær.

Norsk Kennel Klub støtter et opprop mot privat fyrverkeri. Sammen med NKK står også over 20 organisasjoner, fagpersoner og over 50.000 signaturer på kampanjesiden «Nei til fyrverkeri».

Kampanjen ønsker å beskytte dyr, mennesker og miljø fra de unødvendige belastningene og konsekvensene det kan ha å fyre opp fyrverkeri uten kyndig kompetanse.

Norsk Kennel Klub mener at fyrverkeri i privat regi burde forbys, slik at alt av fyrverkeri ble skutt opp i offentlig regi, håndtert av kyndige personer, og på godt annonserte klokkeslett. Slik kan man minimalisere skadevirkningene.