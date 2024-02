Dette er tilskudd som ble avtalt i fjorårets jordbruksoppgjør som nå kommer inn på kontoen til bøndene. Beløpet er rundt to milliarder kroner høyere enn fjorårets utbetaling.

Landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) sier i en pressemelding at det er viktig for regjeringen å løfte inntektsmulighetene for norske bønder.

– Økningen av tilskuddene som utbetales nå i februar, er et håndfast resultat av regjeringens prioritering av norsk matproduksjon, sier han.

Nær 37.200 jordbruksforetak får utbetalt produksjons- og avløsertilskudd denne uka. Søknadene fra 2023 er grunnlaget for utbetalingene.

– Vi vet at mange bønder har en presset likviditet på denne tida av året, og nå blir tilskuddene som ble avtalt i mai, utbetalt. Tilskuddene er en viktig del av bøndenes inntekter og har også betydning for å få ferie og fritid, fortsetter Pollestad.

Jordbruksoppgjøret, som ble gjennomført i mai i fjor, la opp til en inntektsmulighet for landbruket på 23 prosent, eller vel 110.000 kroner per årsverk.

Nationen og Bondebladet har også omtalt saken.