Tal frå Sportsbransjeforeningen viser ei samla omsetning på cirka 13,1 milliardar kroner for sportskjedene i 2023, mot 14,9 milliardar kroner i 2021, skriv E24.

Omsetninga i 2023 var den lågaste sidan 2015. XXL står for 73 prosent av fallet, då omsetninga deira åleine fall med 285 millionar i 2023.

Det er heller ikkje berre eit fall fordi folk kjøpte meir sports- og friluftsutstyr under koronapandemien. For mindre enn ti år sidan stod kjedene for 90 prosent av omsetninga i bransjen. No har andelen falle til rundt halvparten.

