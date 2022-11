Hobbyen ble et yrke: – Hadde jeg ikke drevet med flyging, måtte jeg skaffet meg en jobb

En drivende interesse for flyging har resultert i et langt yrkesliv bak spakene. Gunnar Iversen har levd ut guttedrømmen om å bli pilot. At hobbyen til 69-åringen er akrobatikkflyging, er ingen overraskelse.