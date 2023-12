Janne Muri

Leder for lokallaget av Norsk Forbund for utviklingshemmede for Ålesund, Sula og Giske. Lokallaget er det desidert største i NFU, og de feiret 50-årsjubileum i år. Janne Muri er en svært dyktig talsperson for en viktig menneskerettighetsorganisasjon, som jobber for at utviklingshemmede skal få likeverdige tilbud og kunne være en del av samfunnet, på lik linje med andre, for eksempel med tanke på skole, bolig og arbeid. Hun dømmer om høgskoletilbud for studenter med Downs syndrom.