Stryningen står framleis berre med éin siger etter dei seks første individuelle renna i sesongen.

Thingnes Bø gjekk på éin bom på liggjande skyting, men henta seg meisterleg inn med fullt hus på ståande og gjekk ut berre 4,5 sekund bak den leiande tyskaren Benedikt Doll.

Den regjerande verdscupvinnaren klarte likevel ikkje å ta igjen Doll. Han enda 5,4 sekund bak tyskaren.

– Eg er eigentleg veldig fornøgd. Det vart eit lettare løp enn eg hadde førestilt meg. Eg prøvde å spare på litt til slutten, men eg klarte ikkje å ta igjen eitt einaste sekund, sa Thingnes Bø til NRK.

– Det var ein fair fight, og eg gav kvart fall alt eg hadde, la han til og skrytte av den tyske konkurrenten sin.

Lægreid nummer fire

Sturla Holm Lægreid skaut fult hus på begge skytingane, men klarte ikkje å få opp farten i løypa. Han enda likevel som nest beste norske på 4.-plass.

Øvre norske plasseringar: 12) Endre Strømsheim (3 bom), 14) Tarjei Bø (3), 15) Johannes Dale-Skjevdal (3), 16) Vetle Sjåstad Christiansen (1).

Dei norske skiskyttarane har fått ein middelmåtig start på sesongen med berre to sigrar på dei seks første individuelle renna.

Gul trøye

Tarjei Bø toppa likevel verdscupen samanlagt føre svenske Sebastian Samuelsson, som stod over sprinten fredag etter at han testa positivt for korona, og veslebror Thingnes Bø.

Laurdag skal skiskyttarherrane gå 12,5 kilometer jaktstart, før det eit 15 kilometer fellesstart på programmet på søndag.

Rennet i helga i Lenzerheide fungerer også som eit prøve-VM. I 2025 skal verdsmeisterskapen i skiskyting arrangerast i den sveitsiske fjellandsbyen.

