Ståle Solbakken: Tre grunner til at Gakpo kan lykkes i Liverpool

Cody Gakpo er Jürgen Klopps 39. signering. Landslagstrener og Liverpool-entusiast Ståle Solbakken mener 23-åringen fra Nederland har det som skal til for å lykkes. Her faller også dommen over den mest mislykkede Klopp-handelen.