Seieren kom til tross for at Johannes Thingnes Bø ble syk og ble erstattet av Johannes Dale-Skjevdal. Christiansen, som ble vraket til Oberhof-rennene, var tilbake som ankermann.

Veteranen Tarjei Bø, som er den eneste på det norske laget som har gått i de fire stafettene, avgjorde det hele med feilfri skyting og stor fart i sporet på den tredje etappen.

Tyskland tok seg tilbake med en kjempeetappe av Philip Nawrath og tok annenplassen, 45 sekunder bak Norge. Italia gikk inn til tredjeplass 58 sekunder bak.

Sverige floppet og gikk inn til 8.-plass.

Det var derimot lenge jevnt i stafetten. Lægreid åpnet med et ekstraskudd på liggende. Han brukte også ett ekstraskudd på stående, og tyske Justin Strewlow kunne gå ut i tet 10,7 sekunder foran nordmannen etter feilfri skyting.

Ved veksling var avstanden på 4,3 sekunder. Frankrike og Éric Perrot var også noen få sekunder foran.

– OK etappe. Ikke helt topp, men nå får Johannes noe å jakte på, sa Lægreid.

Feilfritt

Johannes Dale-Skjevdal leverte feilfritt på liggende. Han bommet tre ganger på stående, men brukte alle ekstraskuddene sine effektivt og unngikk strafferunde. Han gikk ut 24,4 sekunder bak USA og Sean Doherty som hadde tatt ledelsen. Til veksling hadde han nesten tatt inn det tapte til Tyskland og Frankrike.

– Det var digg å få ned de siste der. Ikke noen særlig serie da for tre ekstraskudd er jo ikke bra, men vi er med, sa Dale-Skjevdal etter sin forrykende sisterunde.

Tarjei Bø banket ned blinkene på både liggende og stående skyting, mens tyske Benedikt Doll og franske Fabien Claude ble distansert. De to måttet tåle strafferunder og Doll fikk også to runder.

Perfekt

Eldstebror Bø kunne sende Christiansen ut 41,8 foran Frankrike som hadde Quentin Fillon Maillet på sin siste etappe.

– Det var perfekt og en lek egentlig. Vi utnyttet tyskeren maksimalt her på hjemmebane. Det var en perfekt plan. Vi hadde jo lyst til å se Vetle i en spurt, sa Bø.

Christiansen brukte to ekstraskudd på liggende, og Frankrike nærmest seg noe. Det ble også ett ekstraskudd på stående, men seieren var aldri truet.

– Det var deilig. Jeg hadde sett for meg at det hadde blitt mer spennende etter to og en halvt etappe, men Tarjei gjorde som Jussi pleide å gjøre og skjøt fullt hus. Heldig også at noen av konkurrenter fikk det litt. Derfor fikk jeg den avstanden jeg pleier å få. Jeg var offensiv og det ble litt mye angrep på på den liggende skytingen, men ellers meget bra, sa Christiansen til NRK.

Dette var den siste stafetten i verdenscupen før VM i Nove Mesto na Morave i februar.