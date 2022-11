Haaland med vakker gest til fysioen – «endelig» likt med pappa Alfie

(Manchester City-Fulham 2–1) Erling Braut Haaland (22) vedgår at det er tøft å stå over kamper. Etter oppvisningen mot Fulham løp Haaland målrettet for å takket spesielt en mann: Fysioterapeut Mario Pafundi.