Sunnmørsposten kampen direkte kl. 18.30. Sendingen starter kl. 18.20.

Damian Cruz har hele 17 sesongen bak seg i FK Sykkylven og Sykkylven IL. I fjor spilte han 14 kamper og scoret to mål for Sykkylven i 5. divisjon, men denne sesongen har han tatt over som trener for laget.

– Vi har en spillertropp der de fleste er unge spillere i junioralder. Jeg vet vi kan regne med de fleste fram til sommeren, men så vet vi ikke helt hva som skjer til høsten. Det er nok en del som reiser videre da, men vi jobber så godt vi kan med det vi har framover, sier Cruz til Sunnmørsposten.

– Kommer vi til å få seg deg på banen i år også?

– Nei, jeg tenker ikke at jeg skal det, for det er bedre at plassen går til en av ungguttene. Men hvis det skulle bli krise, så er det mulig jeg må spille en kamp eller to. Jeg ser ikke på meg sjøl som en spillende trener i år, selv om jeg holder meg i god form, sier han.

Torsdag kveld skal Sykkylven spille hjemme mot Giske i 2. runde i Sunnmørsposten cup. Cruz er spent på hva som venter dem der.

– Det blir stort sett alltid jevnt og tett i kampene mot Giske, men jeg vet ikke hva de har mistet og har fått inn i år, sier Sykkylvens trener.