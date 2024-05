Kanalen mener å vite at AaFK har henvendt seg til Vålerenga i håp om å lokke Fredriksen til Sunnmøre. Det er rundt seks år siden han ble fjernet som AaFK-trener.

Fredriksen (47) har ingen kommentar til TV2.

– Vi har jobbet med assistenttrener en god stund og har vurdert flere kandidater. Det er viktig at vi ikke forhaster oss, og for øyeblikket har vi Sindre Eid – som vi er fornøyd med – som fungerer som assistenttrener, sier fungerende daglig leder i AaFK, Tarjei Omenås til TV2.

På direkte spørsmål svarer Omenås at «det kan være» at AaFK har vært i kontakt med Vålerenga, men legger til at det ikke er startet noen konkret prosess.