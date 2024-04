Like før sidebyttet fant 25-åringen plass i returrommet og hamret inn utligningen for gjestene fra hovedstaden med et strålende treff.

– Jeg hadde et dårlig forsøk på et tidligere hjørnespark, så jeg måtte gjøre opp for meg. Det er muligheter her, men det har vært litt mer fram og tilbake enn det vi ønsker, sa målscorer Hoseth til TV 2 i pausen.

Noen minutter tidligere ble KBKs spydspiss Hilmir Rafn Mikaelsson holdt inne i gjestenes 16-meter, og kampleder Marius Lien dømte straffespark. Fra krittmerket ekspederte Oskar Sivertsen inn 1-0 for vertene. Ledelsen varte imidlertid ikke lenge.

– Vi var litt uheldige på den cornersituasjonen. Det er litt synd, men sånn er det, sa Sivertsen til rettighetshaveren i pausen.

Sjanser i begge ender

Like før timen var unnagjort måtte KBK-keeper Michael Lansing ut i full strekk for å hindre KFUM-scoring. Med tjue minutter igjen var gjestene nær ved å forære vertene en stor målsjanse, men Momodou Lion Njie slapp med skrekken. Sekunder senere fikk KFUM en mulighet en i andre enden, men Hoseth ble hindret scoring nummer to.

Dermed endte det med poengdeling på Nordmøre.

– Jeg synes førsteomgangen vår er bra, mens det i 2. omgang blir litt kaos, sa KBK-spiller Ruben Alte til TV 2.

– Snillest i klassen

Etter kampen fikk KFUM-trener Johannes Moesgaard spørsmål om en situasjon der Hoseth ble lagt i bakken etter en lang pasning i bakrom.

– Det handler om rutine. Jeg vet om spillere i denne ligaen som hadde ligget flate og fått straffe, men når vi er de snilleste i klassen så får vi ikke det. Prestasjonene våre burde holdt til mer enn to poeng så langt, men vi er hvert fall i gang, sa Moesgaard til TV 2.

Både Kristiansund og KFUM Oslo innledet eliteseriesesongen på godt vis i påskehelgen. Nordmøringene fikk med seg tre poeng fra Åråsen, mens KFUM kjempet seg til poengdeling «hjemme» mot HamKam. Den kampen ble spilt på bynabo Vålerengas hjemmearena.

Begge de to lagene rykket opp til Eliteserien før denne sesongen. KFUM ble nummer to i 1. divisjon, mens Kristiansund tok seg gjennom opprykkskvalifiseringen ved å slå Bryne, Kongsvinger og til slutt Vålerenga over to oppgjør.

– Robuste og solide

Sist sesong vant KFUM begge de to innbyrdes oppgjørene mellom lagene 2-0.

– Vi har selvfølgelig analysert de kampene, og de er robuste og solide. De viste sist mot HamKam at de er et veldig godt eliteserielag, sa KBK-trener Amund Skiri til TV 2 før avspark.

Kommende uke er det duket for 1. runde i NM, der KFUM gjester Årvoll. For KBK venter Brattvåg. I neste eliteserierunde skal KBK på besøk til Molde, mens KFUM tar imot Strømsgodset.