Helgø imponerte i United Cup – tapte maratonkamp

(Martina Trevisian – Malene Helgø 7–5, 3–6, 6–4) I over tre timer skapte Malene Helgø (23) trøbbel for italienske Martina Trevisian, men til slutt var det nummer 27 i verden som kunne juble for seier.