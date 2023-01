Brattvåg møter Eliteserien-mesterne: – Vi må ut av komfortsonen

Etter tap 1–3 for Kristiansund forrige tirsdag, reiser Brattvåg til Molde for å fortsette oppkjøringen. Trener René Skovdahl sier han og spillergruppen gleder seg til å teste seg mot et av Norges beste lag.