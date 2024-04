Celin Bizet Ildhusøy og Sophie Román Haug scoret i første omgang, mens Thea Bjelde og innbytter Elisabeth Terland økte hver sin gang mot slutten av kampen. Det ga Gemma Grainger tre poeng i hennes første kvalifiseringskamp som Norges landslagssjef.

– Vi ser bredden i troppen i dag og jeg er veldig fornøyd. Jeg er veldig glad på spillernes vegne for at vi viser den bredden med mange ute. Det er ikke bare elleve spillere som tar et lag til mesterskap, sa landslagssjef Grainger til TV 2.

Norge er nå ubeseiret i 40 hjemmekamper på rad i EM-kvalifisering siden 0-2-tapet for Finland i mai 1988. Tyskland (1996), Danmark (2003) og Østerrike (2016) har tatt hvert sitt poeng siden da, de 37 andre kampene er vunnet.

– Det er ubeskrivelig. Vi gjorde mye av det vi hadde snakket om før kampen. Det var ekstremt godt å starte sånn, sa Bjelde til TV 2. Hun scoret fredag sitt første landslagsmål.

Det lugget litt fra start for de norske, men etter hvert kom kvalitetsforskjellen til sin rett. Selv med tunge skadeforfall er Norge hakket bedre enn Finland.

Finland var godt med spillemessig innledningsvis, men ingen av lagene kom til mer enn noen langskudd som ikke satte keeperne på store prøver. Etter en halv omgang var det Norge som tok ledelsen og deretter styrte det meste.

Gode prestasjoner

Guro Reiten og Tuva Hansen kombinerte på venstresiden, og sistnevnte la inn. Haugs stuss traff Brann-backen Joanna Tynnilä og spratt rett til Ildhusøy, som sendte et behersket venstrebeinsskudd i lengste hjørne til sitt sjuende landslagsmål.

Plutselig var det ikke langt mellom sjansene, og i det 35. minutt burde ledelsen vært doblet etter en praktkontring. Vilde Bøe Risa vant ballen høyt på banen, og Reiten ble spilt fram i feltet. Keeper reddet Haugs stupheading på hennes innlegg fra dødlinjen.

Ledelsen ble i stedet doblet i det 41. minutt, med kaptein for dagen (og samlingen) Reiten som regissør. Først leverte hun et strålende mottak på et langt oppspill som først så ut til å være for langt, så spilte hun vegg med Sævik og stormet mot linjen. Innlegget landet på hodet til Haug, som mellom to finske spillere stanget inn sitt 12. landslagsmål fra kort hold.

Punktert

Finland hadde ballen mye i 2. omgang, som ble spilt i sludd og etter hvert snø, men skapte ikke sjanser. Norge var farligere, og i det 78. minutt punkterte Bjelde kampen med sitt første landslagsmål.

Høyrebacken brøt selv på motstanderens halvdel. Hun spilte fram Emilie Haavi, som var byttet inn til sin første landskamp siden fjorårets VM, og var på plass da kantspilleren slo skrått ut. Skuddet gikk inn via midtstopper Natalia Kuikka.

Tre minutter senere kombinerte to innbyttere om 4-0-målet. Lisa Naalsund raidet på høyresiden, og Terland skjøt innlegget i mål. Selv uten Caroline Graham Hansen, Ada Hegerberg, Frida Maanum og Maren Mjelde tok Norge en overbevisende seier.

Det var første steg på vei mot det som kan bli landslagets 22. EM- eller VM-sluttspill på rad, en unik rekke i kvinnefotballen. Det er riktig nok bare hjemmekampen mot gruppas presumptivt svakeste lag som er vunnet. Det blir tøffere i tirsdagens bortekamp mot toppseedede Nederland.

Norges stolte hjemmestatistikk i kvalifisering vil settes på større prøver når Italia kommer på besøk i slutten av mai og når Nederland er motstander i juli.

De to beste i gruppa går direkte til neste års EM-sluttspill i Sveits, mens de to øvrige får en ny sjanse i omspill i høst. Der må to lag slås sammenlagt (hjemme- og bortekamp) for å løse EM-billett.

Finland spilte for øvrig med sørgebind etter skoleskytingen i Vanda utenfor Helsingfors tirsdag.