– Skoene er designet for å gjøre ham raskere, sa Romain Girard, i Pumas utviklingsteam.

Duplantis satte sin første verdensrekord i 2020 og har siden forbedret den sju ganger. Sist fløy han over 6,24 meter under Diamond League-premieren i Xiamen i Kina.

Og det blir trolig ikke hans siste rekord.

De sju første rekordene handlet mye om hvilken stav han brukte, mens under den siste i Xiamen testet han for første gang ut sko med klør.

Det prøvde han etter å ha blitt inspirert av den norske hekkeløperen Karsten Warholms sko, som han begynte å bruke i 2022.

– Historien om hvordan «Mondo» begynte å bruke disse skoene er virkelig spesiell, sa Girard og fortsatte:

– For noen måneder siden forklarte Karsten og hans trener Leif Olav Alnes fordelene med skoene. «Mondo» ble så entusiastisk over utviklingen og spurte oss hva vi kunne gjøre for ham.

6,24

Skoprodusenten startet umiddelbart prosessen med å tilpasse Warholms sko for stavhopp, og i Xiamen fikk Duplantis sjansen til å teste sine egne.

Resultatet: 6,24 meter.

– Skoene gjør ham raskere, noe som resulterer i høyere hopp. I stavhopp blir horisontal hastighet til vertikal hastighet umiddelbart etter at du har satt staven i gropen. Det gir deg større mulighet til å hoppe høyere, sa Girard.

Warholm og Alnes var begge imponert over Duplantis suksess i Kina.

– Jeg har aldri sett «Mondo» sette verdensrekord så lett, sa Warholm til NRK.

– Suksessen hans var kanskje ikke utelukkende på grunn av skoene, men de gjorde ham ikke dårligere, og jeg tror ikke han kommer til å bytte sko etter dette, fortsatte han.

Nordmannen vant VM-gull med klo-skoene i Budapest i fjor og har varslet at det kommer en oppdatert versjon til sommerens OL i Paris.

Tykkere hæl

Duplantis og Warholms sko minner om hverandre. Den største forskjellen er at svensk-amerikaneren har en tykkere hæl, slik at paret er mer tilpasset hopping.

I løping har karbonfiberskoene skapt debatt og Alnes, som har vært med på å utvikle Warholms sko, mener dette bare er begynnelsen på en stor utvikling.

Og når det kommer til klørne på skoene, handlet det vellykkede eksperimentet i utgangspunktet om å få høyere fart.

– De sørger for at du har lengre kontakt med bakken og hvor energien som er lagret i skoene presser deg framover når tyngdepunktet ditt er så langt framme som mulig, sa Girard.

Duplantis har brukt skoene i de to første konkurransene i utendørssesongen, under Diamond League-touren i Kina.