Lillestrøm vant utrolig målfest: Slo tilbake etter Strømsgodsets elleville snuoperasjon

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – Strømsgodset 4–3) Strømsgodset lå under med to, men snudde kampen. Men Lillestrøm ga seg ikke før det var over.