Sverige–USA 38–31 (18–16):

Onsdag kveld var det «showkamp» i håndball, da Sverige og USA tok turen til Volda Campus Arena.

Svenskene er et av verdens beste herrelag og tok tidligere i år bronse i EM. USA er ikke like kjent for idretten, men endte på 20. plass i fjorårets VM.

Og selv om Sverige var storfavoritter, fikk de litt over tusen oppmøtte på tribunen servert en hurtig kamp med mye mål.

– Det er en dag der mange kanskje reiser bort, men det er kjempebra at så mange har tatt turen.

Det sier en av arrangørene, Vedrana Terzic i Hødd til Sunnmørsposten. Sammen med Volda har de to klubbene arrangert kampen.

Vedrana Terzic var fornøyd med arrangementet og nivået på håndballen. Foto: Oskar Dahl Johansen

– Høyt nivå

– Det er lenge siden vi har opplevd så høyt nivå på herrehåndballen på Sunnmøre, sier Terzic.

Hun forteller at Sveriges landslagstrener Glenn Solberg lenge hadde hatt lyst til å spille håndball i området. Allerede før jul begynte planlegginga.

– Han spurte om han kunne komme hit med laget sitt og utforske naturen og slik, forklarer hun.

Det svenske landslaget bruker denne uka av landslagsoppholdet, som er en del av forberedelsene mot sommerens OL på Sunnmøre.

Ifølge Terzic har de bodd i Ulsteinvik, men det var ikke mulig å arrangere kampen der. Da kunne Volda hjelpe til.

Nordmannen Solberg, som har hatt suksess med svenskene, smilte etter kampen.

– Det er alltid godt å vinne landskamper, sier han og fortsetter:

– Vi er takknemlige for at fikk lov å komme og for at det har blitt arrangert på en så bra måte.

Det ble en jevn kamp med høyt tempo i Volda da Sverige og USA møttes i landskamp. Foto: Oskar Dahl Johansen

Ville ha med laget til Norge

Solberg forteller at han lenge har hatt lyst til å ha med det svenske landslaget til Norge for å vise hva landet har å by på.

– Hvordan ender dere i Volda i en landskamp mot USA?

– Det er litt tilfeldigheter, men jeg hat alltid hatt lyst til å vise litt av det vi har å by på i Norge, forklarer han.

Nå er laget halvveis inn i ukesoppholdet. Onsdagens kamp var den eneste de skal spille. Resten av uka brukes til trening og lagbygging på Sunnmøre.

– Jeg opplever at spillerne er veldig glade for at vi kan gjøre noe annet enn å spille håndball og å være i en hall. Det er stort press på dem, og det er ekstra belastning på grunn av OL, sier han.

Nå venter de siste dagene av oppholdet på Sunnmøre, før hjemreisen til Sverige.

– Vi gleder oss til de neste dagene, sier Solberg.