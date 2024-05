Aldri før har en klubb vunnet fire titler på rad i den engelske toppdivisjonen. Tidligere har blant andre Liverpool og Manchester United tatt tre, men de har ikke greid å bli historiske. City greide det med sin 10. ligatittel søndag. Supporterne stormet banen da sluttsignalet gikk.

– Jeg har aldri følt noe som dette før. Jeg er bare lykkelig. Det har vært kjempegøy. Det er så lærerikt, og jeg gleder meg til fortsettelsen, sa Oscar Bobb til Viaplay.

– Erling har hjulpet meg mye, fortsatte han.

Bobb har fått 26 kamper denne sesongen og står med to mål. Han ble tidligere i år belønnet med en ny kontrakt som strekker seg til 2029.

– Blir aldri lei

Før siste serierunde var premissene klare. Om City gjorde jobben og slo West Ham, fikk de igjen løfte trofeet som et bevis på at de har vært best i årets PL-sesong.

Phil Foden, som lørdag ble tildelt prisen som årets spiller i PL, scoret to mål før 20 minutter var spilt.

– Det er vanskelig å sette ord på hva vi har gjort i dag. Ingen har vunnet fire strake før og vi har gjort oss historiske. Det er et spesielt øyeblikk for oss alle. Jeg blir aldri lei av å vinne, sa Foden til Sky Sports etter kampen.

Arsenal og Martin Ødegaard var to poeng bak før siste serierunde, men 2-1-seier over Everton var ikke nok da City vant. London-klubben jaktet sin første ligatittel på 20 år, men det ville seg ikke i årets sesong. Ødegaard bidro med to målgivende pasninger i søndagens seier. Etterpå trøstet den norske kapteinen slagne lagkamerater.

– All ære til dem

City vant til slutt ligaen med to poengs margin. Haaland kom til flere store sjanser søndag, men jærbuen fant ikke nettet.

– Det var vanskelig, men det er fantastisk. All ære til dem. Det har vært harde utfordrere i år, sa pappa Alfie Haaland til Viaplay etter kampslutt.

Haaland stoppet på 27 seriemål denne sesongen og ble klar toppscorer. Han var sammen med Ødegaard nominert til å bli årets spiller.

City skal neste helg møte byrival Manchester United i FA-cupfinalen på Wembley.

Foden-dobbel

Foden scoret etter bare to minutter. Engelskmannen dro seg fri utenfor 16-meteren og bøyde ballen i det lengste hjørnet.

Etter 18 minutter doblet samme mann ledelse etter flott City-spill. Jérémy Doku gjorde fint forarbeid og slo ballen inn foran mål. Foden hadde plassert seg godt og bredsidet den i nettmaskene.

Før hvilen reduserte West Ham da Mohammed Kudus scoret på et vakkert brassespark. Ghaneseren vippet ballen opp selv og kastet seg rundt før han hamret ballen i nettet.

Spenningen sluknet

Everton overrasket med å ta ledelsen mot Arsenal, men Takehiro Tomiyasu utlignet før hvilen. Pasningen kom fra Ødegaard. Dermed var det igjen spenning i gullkampen med én omgang igjen av sesongen.

I 2. omgang fortsatte City å styre spillet, og etter en snau time sikret de lyseblå langt på vei tittelen da Rodri la på til 3-1. Fra rundt 17 meter la spanjolen ballen nede i hjørnet.

West Ham var i etterkant langt unna en ny redusering, og City kontrollerte til slutt inn seieren. Da kunne elleville jubelscener starte.