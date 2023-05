Skjebnekveld og målfest i bunnen av Premier League: Bare et mirakel kan redde Moi og Southampton

(Nottingham Forest–Southampton 4–3, Brighton–Everton 1–5, Fulham–Leicester 5–3) Etter 11 strake sesonger i Premier League er det mindre enn et halmstrå av et håp for Mohamed Elyounoussis Southampton å overleve i Premier League, etter en helt spinnvill målkveld i bunnen av ligaen.