Norge har i snitt gjort ni tekniske feil per kamp tidligere i VM. I finalen doblet blemmene seg til 18. Det ble særlig ille da Frankrike la om forsvaret etter pause. Stine Bredal Oftedal (6 feil) og Nora Mørk (5 feil) toppet feil statistikk i sin siste VM-finale sammen.

– Man må stille seg spørsmålet om hvorfor vi gjør 18 tekniske feil. Hvorfor Nora Mørk – som verdens kanskje beste høyreback – gjør så mange enkle tekniske feil som hun gjør i 2. omgang på kritiske tidspunkter, sier TV 3-ekspert Ole Erevik på Viaplays sending.

De siste ti minuttene florerte de tekniske feilene fra Norge – da de egentlig skulle løfte seg. I stedet endte det med fransk seier. Camilla Herrem og Nora Mørk satte inn Norges siste mål.

– Det mangler taktiske disposisjoner. Kanskje gjøre noe annet enn det man forsøker på hele kampen? Så er vi kanskje dårlig forberedt? spør Erevik.

– Det vil i så fall være veldig, veldig overraskende for meg. For dette vet vi kommer fra Frankrike. Likevel står vi like overrasket da en franske jente kommer opp i ansiktet på oss, fortsetter den tidligere landslagsspilleren.

Tidligere landslagsspiller og mangeårig TV 2-ekspert Bent Svele er kritisk til Thorir Hergeirsson på spesielt et område.

– Det går veldig mye i det samme. Jeg har lenge etterlyst et alternativt angrepsspill. Jeg savner å ha et syv mot seks-spill, som de fleste andre nasjoner har, sier Svele til VG, før han følger opp:

– Alle spillerne til Norge er i store klubber hvor de spiller syv mot seks. At det skal ta så jævla lang tid å spille inn på landslaget, kjøper jeg ikke.

Tidligere verdensmester Trine Haltvik (58) etterlyser også mer spill syv mot seks.

– Jeg tror Norge må innse at syv mot seks-spill har kommet for å bli. Hadde de øvd mer på det, ville ikke Frankrike turt å spille slik som de gjorde, sier Haltvik til VG.

Hergeirsson svarer slik:

– Jeg mener vi har løsninger, men vi fikk det ikke til i dag. Totalt sett scorer vi nok mål. Det er i forsvar vi gir bort kampen, sier Hergeirsson til TV 3.

– Vi tapte mot et lag som var skarpere i dag. Det var de for så vidt da vi møtte dem i Trondheim, òg. Vi må finne ut hvor de er foran oss nå. Det kan brukes i et OL, hvis vi møter dem der.

Landslagssjefen fikk spørsmål om ulike formasjoner, om han hadde et alternativ til 6-0-systemet, som ekspertene har etterlyst.

– Så mye tid vi har sammen, så er det ikke mye tid til andre ting. Vi jobbet litt i vår med 5–1. Det måtte vi legge litt vekk, fordi vi hadde ikke med oss Henny i oppkjøringen. Den er litt avhengig av henne. Så får vi se om vi får jobbet med det inn mot OL.

Landslagslegende Kjersti Grini (52) mener kritikk mot Hergeirsson ikke er på sin plass.

– Det er lett å si sånn utenfra, men jeg syns det er tøvete å skulle komme med ting man liksom kunne gjort annerledes. Enhver trener må trene etter sin overbevisning, sier Grini til VG.

Hun mener Norges tap i hovedrunden mot nettopp Frankrike ga sistnevnte et lettere kampprogram mot finalen, som ble avgjørende.

– Det kan være hele forskjellen. Nå blir det et antiklimaks. Jentene tåler det. Det må vi rundt også tåle. All ære til Frankrike, som var bedre, sier Grini.

Bent Svele erkjenner at Hergeirsson er nærmest uangripelig med tanke på suksessen islendingen har ledet Norge til.

– Hans CV med finaler og gull er ellevill. Men jeg har savnet dette i flere perioder. Det er rart at det ikke brukes tid på dette. Det er en del av håndballen. Det må vi anerkjenne. Å ha mer i verktøykassen, kan være en idé, sier Svele.

Da Mørk misset på en pasning til Reistad i siste minutt, var gullet fransk. Det var en svært mager trøst at Reistad ble kåret til VMs mest verdifulle spiller og Oftedal til den beste playmakeren.

– Frankrike fremstår mentalt sterke og lager 20 mål på en omgang mot et normalt sterkt norsk defensiv og målvakter. Dette virker til å stresse Norge, sier tidligere landslagskaptein Gro Hammerseng-Edin til VG.

– All ære til Frankrike. VM-sølv er verdt å være stolte av. Vi taper først og fremst på å havne såpass bakpå og mister «fundamentet» i det defensive. Det virker til å stresse oss, sier Hammerseng-Edin.

Det startet så bra for Norge.

Henny Reistad var tydelig hes i Viaplay-intervjuet før finalen, men starten av finalen var silkemyk. Hun svevde inn tre mål og Norge ledet 8–6.

Men semifinale-dronningen ble hentet inn på benken av Thorir Hergeirsson. Antagelig for å spare krefter

Det var et skifte i kampen.

Reistad satt på benken i ni minutter og den perioden vant de franske jentene 9–5. Norge tapte en kamp med uvanlig mange bytter. Kristine Breistøl, Kari Brattset Dale, Thale Rushfeldt Deila og Emilie Hovden fikk mye spilletid etter å ha blitt brukt lite tidligere i VM.

VG-børsen Vis mer ↓ Mål, Norge: Mørk 8, Oftedal 6, Reistad 5, Herrem 4, Bakkerud 2, Hovden 2, Aardahl 1. Silje Solberg-Østhassel 2 Katrine Lunde 6 Maren Aardahl 4 Stine Skogrand 4 Nora Mørk 6 Stine Bredal Oftedal 6 Kari Brattset Dale 3 Kristine Breistøl 3 Vilde Ingstad 5 Ingvild Bakkerud 6 Kristina Novak – Camilla Herrem 6 Sanna Solberg-Isaksen 4 Henny Reistad 7 Emilie Hovden 6 Thale Rushfeldt Deila 5 Thorir Hergeirsson (trener) 4

Med Reistad ute før pause grep Frankrike initiativet mens Norge famlet i forsvar. Silje Solberg-Østhassel forsvant ut. Katrine Lunde kom inn. Keeperskiftet utgjorde ingen stor forskjell.

Mens Orlane Kanor, Estelle Nze Minko og Tamara Horacek fikk ferten av VM-gull. Pauseledelsen var fransk med 20–17.

Forsvarsspillet lignet ikke Norge. I fjorårets EM slapp håndballjentene inn 20 mål mot samme motstander i løpet av en hel kamp.

VANSKELIG OMGANG: Katrine Lunde (til venstre) og Silje Solberg-Østhassel fikk bare opp fire redninger før pause. Keeperansvarlig Mats Olsson var heller ikke fornøyd. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

2. omgang startet med tre norske feil og en fransk scoring. Forsvarssjef Ingvild Bakkerud røk på sin andre utvisning. Det så ikke bra ut.

Men Katrine Lunde vartet opp med en glimrende strafferedning. Oftedal (2), Herrem og Mørk vartet opp med flotte scoringer.

Det var håp i hengende snøre på stillingen 23–21 til Frankrike.

Men hverken Stine Skogrand eller Stine Bredal Oftedal klarte å score da Nze Minko ble utvist etter et angrep i Nora Mørks hals. I stedet rykket Frankrike fra igjen.

Norge lå under med fire mål 20 minutter før slutt, og ti minutter senere hadde Frankrike gjenvunnet kontrollen med 28–25-ledelse.