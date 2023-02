Kristoffersen nesten halvannet sekund bak i VM-storslalåm: – Det er for mye respekt

COURCHEVEL (VG) VMs storslalåm bød på en særs isete løype og et par overraskelser: At megafavoritten Marco Odermatt (25) ikke leder – og at Norges gullhåp Henrik Kristoffersen (28) kom inn 1,42 bak ledende Marco Schwarz (27).