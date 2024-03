Sist søndag kom den endelige beskjeden om at hekkeløperen stiller på 400-meteren i årets innendørs-VM. Der er det 1. runde fredag formiddag og en eventuell semifinale sent fredag kveld. Om Warholm tar seg til finalen, løper han også lørdag kveld.

– Dette var ikke tanken. Jeg har trent til utendørssesongen og har ikke lagt ned noe spesifikk trening til dette, men så dukket ideen opp, og da ble det slik, sa Warholm under torsdagens pressekonferanse på Leonardo hotell.

Warholm sier at han først og fremst gjør dette fordi det er gøy, og at det er en mulighet til å konkurrere.

– Ingen prioriterer dette kjempehøyt. Det gjør at det er muligheter for alle til å ta skalper. Jeg gjør dette for å være bedre forberedt til sommeren, sa Warholm.

Unngå skade

Det aller viktigste blir å unngå skader og løpe så risikofritt som overhodet mulig.

– Vi gjør dette fordi vi har lyst. Vi gjør alt vi kan når vi står der, men det kommer viktigere ting.

Warholms trener Leif Olav Alnes vil ikke at eleven skal ta for store sjanser.

– Karsten er mer positiv til dette enn meg. Det er ikke risikofritt. Du må se deg for før du krysser motorveien. Vi vil heller bli slått her enn å bli skadet til sommeren, sa Alnes.

Bortskjemt

Karsten Warholm ble verdensmester i VM i Budapest sist sommer, men på slutten av sesongen måtte han nøye seg med noen uvante 2.-plasser.

– Jeg har vært bortskjemt med gode resultater. På tampen av fjoråret ville hodet mer enn beina. Jeg har glede av å konkurrere. Det er derfor jeg er her. Jeg har lyst til å konkurrere. Lyst til å konkurrere. Sist år hadde jeg mange gode løp tidlig og vant VM. Etter det var jeg litt ferdig, og jeg fikk meg en liten vekker med 2.-plassene, sa Warholm.

Trener Alnes ser ikke på det som noe negativt.

– Det var ganske bra. Det gjør at han ikke sovner på trening. Alt er bra med en «wake up call». Det var helt greit selv om vi ikke planla for 2.-plasser.